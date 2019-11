ROYAL MOSCOW BALLET - LABUTÍ JEZERO

Baletní soubor Royal Moscow Ballet opět zavítá do Prahy, Brna a Ostravy.

Kongresové centrum Praha, Výstaviště Brno i Gong Ostrava se změní na romantická místa plná fantastických baletních výkonů!

Již se stalo předvánoční tradicí, že v době adventu přijíždí do České republiky uznávaný baletní soubor Royal Moscow Ballet. Na hudbu P. I. Čajkovského zatančí nejlepší ruští tanečníci představení plné lásky, vášně, ale i smutku - Labutí jezero. Tato baletní klasika se se vždy u českého publika setkává s velkým úspěchem.



Klasický ruský balet je stále na špičce světového baletu. Tak jako má Brazílie fotbal, Itálie operu, tak je Rusko již století spojováno s baletem a klasickou ruskou baletní školou. Tradice a kvalita výuky je bezpochyby nepřekonatelná!

Labutí jezero od P. I. Čajkovského patří mezi nejznámější baletní díla na světě. Jeviště plné ladných baletek - labutí - vznášejících se na špičkách nad "hladinou" si zamilují nejen baletní nadšenci, ale i běžné kulturní publikum. Představení je svoji pohádkovou atmosférou vhodné i pro větší děti. Romantický příběh prince Siegfrieda a krásné princezny Odetty zakleté do podoby labutě představuje základní kámen klasické ruské baletní školy a již téměř sto třicet let patří k nejúspěšnějším titulům světových divadel.

Námětem mu byla původně německá báje, ve které jsou labutě uctívány jako kouzelné bytosti. Libreto plné emocí a dějových zvratů napsali společně V. P. Begičev a F. V. Gelcer. Čajkovského pohádkový děj inspiroval k vytvoření nádherné hudby, jejíž jednotlivé části se hrají dodnes i na samostatných koncertech.



Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / Vstupenka do sektoru "ZTP/P-DISABLED" platí vždy pro dvě osoby, tj. pro vozíčkáře či držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod.