Gregory Porter se po triumfálním koncertu v roce 2024 znovu vrátí do České republiky. Jeho vystoupení sklidilo obrovský úspěch - ovace vestoje a bouřlivé reakce publika byly jasným signálem, že Praha tohoto umělce přijala za svého. Fanoušci si jeho návrat doslova vyžádali a nyní mají možnost znovu se nechat okouzlit jeho hudbou.
Koncert 20. ledna 2026 tak slibuje výjimečný večer, který naváže na předchozí vyprodanou show a opět nabídne průřez největšími hity i novější tvorbou.
Od fotbalu k hudbě
Rodák ze Sacramenta se původně připravoval na kariéru profesionálního hráče amerického fotbalu. Po zranění se však vrátil k hudbě, která se stala jeho skutečným posláním. Již debutové album Water (2010) mu přineslo první nominaci na Grammy a otevřelo dveře do světa velkého jazzu.
Grammy, zlato i světové uznání
Průlom přišel s albem Liquid Spirit (2013), které mu vyneslo Grammy a zároveň obrovský komerční úspěch. Následovala další ocenění včetně druhé Grammy za desku Take Me to the Alley (2016) a pocta jazzové legendě Nat King Coleovi na albu Nat King Cole & Me (2017). Díky nim se Porter zařadil mezi nejvýraznější osobnosti současné hudební scény a jeho jméno dnes rezonuje daleko za hranicemi jazzu.
Společně s ním v jeho doprovodné kapele zahraje i původně brněnský klávesista a hráč na Hammondovy varhany Ondřej Pivec. Přestože Ondřej Pivec už od svých pětadvaceti let žije a působí v USA, začala jeho spolupráce s Gregory Porterem v roce 2013 v Čechách, když se setkali v rámci festivalu Struny podzimu.
Za podíl na Porterově albu „Take Me To The Alley“ v roce 2017 také získal cenu Grammy. Společně dále stanuli na podiu vyprodané Royal Albert Hall v Londýně i na světoznámém Glastonbury, hráli také v pořadu klavíristy Joolse Hollanda v hlavním vysílacím čase na BBC.
V této sestavě odehraje Gregory Porter i pražský koncert 20. ledna od 20 hodin v O2 universu, který bude po beznadějně vyprodaném samostatném projektu v roce 2024 jeho dalším největším vystoupením v Česku.