Jamie Cullum se vrací do Prahy! V listopadu vstoupí v O2 universum

  10:51
Zpěvák, skladatel a multiinstrumentalista Jamie Cullum, který musel v květnu zrušit svůj pražský koncert, vystoupí 12. listopadu v pražském O2 universum. Všechny zakoupené vstupenky na původní koncert zůstávají v platnosti. Umělec považovaný za jednoho z nejvšestrannějších a nejinovativnějších hudebníků své generace je známý jak unikátním spojováním jazzu, popu a rocku.

Jamie Cullum je známý unikátním spojováním jazzu, popu a rocku. | foto: Ticketportal

Proslul i charakteristickým hlasem a nezkrotnou dynamikou, kterou přináší na všechna svá živá vystoupení.

Pokud jste zažili jeho koncerty na Colours of Ostrava v letech 2009 a 2013, nebo v pražském O2 universum v roce 2022, tak nám jistě dáte za pravdu, že na tohoto drobného britského klavíristu jen tak nezapomenete.

A nyní se tento výjimečný hudebník a showman vrací do pražského O2 universum, kde uvede také nové skladby ze svého připravovaného desátého studiového alba.

Jamie Cullum během více než pětadvacetileté hudební kariéry změnil mnoha lidem názor na jazz, který s vytříbenou lehkostí spojuje s popem a rockem. Jeho průlomovým albem bylo „Twentysomething“, které se stalo jedním z nejprodávanějších alb všech dob ve Velké Británii.

Od vydání svého prvního alba „Heard It All Before“ v roce 1999 Cullum koncertuje po celém světě. Jeho legendární vystoupení zažili návštěvníci ve více než čtyřiceti zemích a na pódiích festivalů od Glastonbury přes Coachellu až po Fuji Rock v Japonsku.

Britský Sinatra v teniskách bude poprvé koncertovat v Praze

Cullum vydal již devět studiových alb a nové, desáté album je právě na cestě. Jeho kariéra zahrnuje mnoho ocenění, včetně nominací na Grammy, Zlatý glóbus a Brit Awards.

Není žádným tajemstvím, že prodal více nahrávek než kterýkoliv jiný britský jazzman v historii. Mezi jeho nejprestižnější ocenění patří cena Ivor Novello Award za nejlepší píseň, což je jedno z největších ocenění v oboru, o kterém rozhodují samotní skladatelé.

Z not hrát skoro neumím, říká Jamie Cullum

Cullumova hudba se objevila také ve filmech jako Gran Torino, Bridget Jones: S rozumem v koncích nebo Králové zlodějů.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zažít naživo jednoho z nejlepších světových koncertních hudebníků!

