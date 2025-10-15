Jamie Cullum se vrací do Prahy! V listopadu vstoupí v O2 universum

Koupit vstupenky
Proslul i charakteristickým hlasem a nezkrotnou dynamikou, kterou přináší na všechna svá živá vystoupení.
Pokud jste zažili jeho koncerty na Colours of Ostrava v letech 2009 a 2013, nebo v pražském O2 universum v roce 2022, tak nám jistě dáte za pravdu, že na tohoto drobného britského klavíristu jen tak nezapomenete.
A nyní se tento výjimečný hudebník a showman vrací do pražského O2 universum, kde uvede také nové skladby ze svého připravovaného desátého studiového alba.
Jamie Cullum během více než pětadvacetileté hudební kariéry změnil mnoha lidem názor na jazz, který s vytříbenou lehkostí spojuje s popem a rockem. Jeho průlomovým albem bylo „Twentysomething“, které se stalo jedním z nejprodávanějších alb všech dob ve Velké Británii.
Od vydání svého prvního alba „Heard It All Before“ v roce 1999 Cullum koncertuje po celém světě. Jeho legendární vystoupení zažili návštěvníci ve více než čtyřiceti zemích a na pódiích festivalů od Glastonbury přes Coachellu až po Fuji Rock v Japonsku.
|
Britský Sinatra v teniskách bude poprvé koncertovat v Praze
Cullum vydal již devět studiových alb a nové, desáté album je právě na cestě. Jeho kariéra zahrnuje mnoho ocenění, včetně nominací na Grammy, Zlatý glóbus a Brit Awards.
Není žádným tajemstvím, že prodal více nahrávek než kterýkoliv jiný britský jazzman v historii. Mezi jeho nejprestižnější ocenění patří cena Ivor Novello Award za nejlepší píseň, což je jedno z největších ocenění v oboru, o kterém rozhodují samotní skladatelé.
|
Z not hrát skoro neumím, říká Jamie Cullum
Cullumova hudba se objevila také ve filmech jako Gran Torino, Bridget Jones: S rozumem v koncích nebo Králové zlodějů.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost zažít naživo jednoho z nejlepších světových koncertních hudebníků!
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.
-
-20 %Získat slevu
-
-30 %Získat slevu
-
-15 %Získat slevuS kartou Visa sleva 15 % na další nákup.
-
-30 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 500 Kč na další nákup.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa 1+1 na nápoje Coffizz.
-
-20 %Získat slevuDodatečný bonus při platbě kartou Visa.
-
-25 %Získat slevuS kartou Visa poukaz 20 % na další nákup.
-
-15 %Získat slevu
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa na prodejně sleva +3 %.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa v prodejnách sleva +2 %.
-
-20 %Získat slevuS kartou Visa dárek k nákupu.