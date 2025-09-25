Celtic Legends se vrací do Česka, tanečníci opět přenesou diváky do srdce Irska

Koupit vstupenky
Celtic Legends pocházejí z divoké a nádherné oblasti Connemara v Irsku a od svého vzniku cestují po celém světě. Jejich vystoupení, ve kterém se pojí živá hudba, tanec a zpěv, s úctou zachycuje kulturu a starověkou historii Irska. Výsledkem je podmanivá atmosféra, která přenese diváky přímo do srdce Irska – do jeho země, hudby, hospod i kultury.
Irský tanec zažívá v posledních letech velký návrat. Tradiční taneční prvky dělají show autentičtější, tanečníci a hudebníci jsou kreativnější a dynamičtější, publikum je více zapojeno – a každý odchází s pocitem, že byl součástí něčeho výjimečného. I díky tomu lépe porozumí, čím Irsko opravdu je.
Všichni tanečníci Celtic Legends soutěžili na mezinárodní úrovni již od útlého věku a získali řadu ocenění, včetně titulů mistrů světa. Hudebníci patří mezi světovou špičku - vynikají virtuózní hrou a bezkonkurenční láskou ke svému umění.
Choreografka Jacintha Sharpe, uznávaná odbornice s bohatými zkušenostmi, vybrala to nejlepší ze všech představení a vytvořila dynamický, živý a poutavý styl irského tance. To ji motivovalo připojit se ke Celtic Legends. Navrhla tradiční choreografie, které dokonale ladí s živým pódiovým zvukem muzikantů. Složitá skupinová čísla doplňují volnější sólová vystoupení, která se stala hity show.
Hudební ředitel Celtic Legends, Seán McCarthy, je obecně považován za jednoho z nejlepších hráčů na Írske gajdy „uilleann pipes“ na světě. Seán získal šestkrát titul Uilleann Pipes All-Ireland.