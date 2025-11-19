Koupit vstupenky
Bude na ní i song Jinej hotel, na němž spolupracovali se skupinou Mirai. Ondřej Fiedler (fiedlerski) se skupinou Mirai dlouhodobě spolupracuje jako producent a spoluautor.
Videoklip natočili ve Fiedlerově rodném Liberci. „Natáčeli jsme na několika mých oblíbených místech, které znám už od dětství. Myslím, že Liberecko je něčím ikonické a podmínky při západu slunce u Hotelu Ještěd nám na natáčení nemohly dopadnout líp,“ popsal v létě pro iDNES.cz fiedlerski.
S novou deskou duo přichází po temně intimním debutu Duše, která opustila tento svět, váží 21 gramů, věnovaném tématu odcházení.