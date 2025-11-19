Marcell a fiedlerski představí novou desku a pokřtí ji na koncem listopadu v Roxy

Marcell a fiedlerski přicházejí s druhou deskou Pizza, pivo, dolce vita, která vznikla v malebných horách severní Itálie, čiší nadějí, lehkostí a novou energií. Vyšla v září, ale pokřtěna bude na koncertě v pražském klubu Roxy 27. listopadu.

Marcell a fiedlerski přicházejí s druhou deskou Pizza, pivo, dolce vita, která vznikla v severní Itálii | foto: Ticketportal

Bude na ní i song Jinej hotel, na němž spolupracovali se skupinou Mirai. Ondřej Fiedler (fiedlerski) se skupinou Mirai dlouhodobě spolupracuje jako producent a spoluautor.

Marcell a fiedlerski přicházejí s druhou deskou Pizza, pivo, dolce vita, která vznikla v severní Itálii

Videoklip natočili ve Fiedlerově rodném Liberci. „Natáčeli jsme na několika mých oblíbených místech, které znám už od dětství. Myslím, že Liberecko je něčím ikonické a podmínky při západu slunce u Hotelu Ještěd nám na natáčení nemohly dopadnout líp,“ popsal v létě pro iDNES.cz fiedlerski.

S novou deskou duo přichází po temně intimním debutu Duše, která opustila tento svět, váží 21 gramů, věnovaném tématu odcházení.

