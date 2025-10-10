Adele Symphonica by Stacey Lee Tribute show přiveze v listopadu hity Adele

Koupit vstupenky
Během show se představí i umělci z Czech Live Symphony Orchestra, hrajících v renomovaných pražských orchestrech jako jsou Česká filharmonie, FOK nebo Národní divadlo.
„Máš úžasný hlas,“ řekla sama světová hvězda Adele, když se osobně setkala se Stacey Lee v britském televizním pořadu Adele At The BBC. Stacey Lee na Adele i na publikum zapůsobila, její hlas byl totiž podobný slavné zpěvačce v porotě. Obě mají stejný místní přízvuk, protože vyrůstaly jen pár metrů od sebe v Tottenhamu v severním Londýně.
Adele je jednou z největších hudebních hvězd planety. Z internetové blogerky tvořící ve sklepě se stala rekordmankou v prodejích po celém světě. Jejích alb se celosvětově prodalo 100 milionů kopií, což je číslo dříve vyhrazené především hudebním legendám s 50letou kariérou.
Show Stacey Lee věnovaná Adele provede diváky hudebním i osobním životem zpěvačky a odhalí emoce v jemných textech Adele. Nebudou chybět světové hity jako: Chasing Pavements, Make You Feel My Love, Rolling In The Deep, Someone Like You, Set Fire To The Rain, Rumour Has It nebo Skyfall z Jamese Bonda a samozřejmě Ahoj...