Koupit vstupenky
Vyprávění Romana Staňka a Filipa Salače totiž přijdou na pódium podpořit také historicky jediný Čech ve Formuli 1 Tomáš Enge a nejlepší český pilot Formule 4 Max Karhan, který již brzy vstoupí do vyšších formulových tříd.
Návštěvníci akce si budou moci zblízka prohlédnout monopost IndyCar, se kterým Enge absolvoval slavný závod Indy 500, a monopost F4.
Před začátkem akce budou přístupné dva profesionální závodní simulátory a autor nejrychlejšího času si odnese jako výhru speciální kokpit a zajezdí si s Romanem přímo na pódiu. Roman a Filip zároveň věnují hodnotné závodnické ceny do tomboly, v níž nebudou chybět hodinky, overal, lahev ze stupňů vítězů, boty, rukavice či hledí z helmy.
Součástí vstupenky do 1. řady je VIP Meet & Greet: welcome drink, raut, autogramiádu, a více než hodinové setkání s Romanem a Filipem pro uzavřenou společnost zhruba 30 lidí.
|
Vítězství ve Zlatém volantu obhájil Staněk, Zlatá řídítka získal opět Salač
Celým večerem bude provázet sportovní redaktor a komentátor přímých přenosů F2 na Nova Sport Richard Tesař.