STANĚK & SALAČ SHOW je jedinečný motoristicko-společenský večer s exkluzivními hosty ve Fóru Karlín. Hlavním programem večera bude talk-show s pilotem Formule 2 Romanem Staňkem a jezdcem Moto 2 Filipem Salačem. Historky za zákulisí a zábavné povídání, které si můžete přijít poslechnout 19. prosince, doplní projekce na velkoplošné obrazovce s velkolepou audiovizuální show. Chybět nebudou ani exkluzivní hosté.

Motoristická talk-show Romana Staňka a Filipa Salače je jedinečný motoristicko-společenský večer s exkluzivními hosty v nádherném prostředí Fóra Karlín | foto: Ticketportal

Vyprávění Romana Staňka a Filipa Salače totiž přijdou na pódium podpořit také historicky jediný Čech ve Formuli 1 Tomáš Enge a nejlepší český pilot Formule 4 Max Karhan, který již brzy vstoupí do vyšších formulových tříd.

Návštěvníci akce si budou moci zblízka prohlédnout monopost IndyCar, se kterým Enge absolvoval slavný závod Indy 500, a monopost F4.

Před začátkem akce budou přístupné dva profesionální závodní simulátory a autor nejrychlejšího času si odnese jako výhru speciální kokpit a zajezdí si s Romanem přímo na pódiu. Roman a Filip zároveň věnují hodnotné závodnické ceny do tomboly, v níž nebudou chybět hodinky, overal, lahev ze stupňů vítězů, boty, rukavice či hledí z helmy.

Součástí vstupenky do 1. řady je VIP Meet & Greet: welcome drink, raut, autogramiádu, a více než hodinové setkání s Romanem a Filipem pro uzavřenou společnost zhruba 30 lidí.

Vítězství ve Zlatém volantu obhájil Staněk, Zlatá řídítka získal opět Salač

Celým večerem bude provázet sportovní redaktor a komentátor přímých přenosů F2 na Nova Sport Richard Tesař.

