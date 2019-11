MOSCOW CITY BALLET, P. I. Čajkovskij LABUTÍ JEZERO

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ

Choreografie: Victor Smirnov-Golovanov / Ludmiła Nerubashchenko

MOSCOW CITY BALLET, proslulý baletní soubor, který založil významný choreograf Victor Smirnov-Golovanov, a v němž vystupují tanečníci s klasickou ruskou baletní školou, je slavný na celém světě. V letošním roce Moscow City Ballet slaví 30. výročí své umělecké dráhy a v Kongresovém centru Praha pražskému publiku předvede své výjimečné představení Labutí jezero.

Pro představení Moscow City Ballet jsou charakteristické nádherné kostýmy, působivá choreografie, magické osvětlení a nádherná scéna. Podle hodnocení kritiků nejde odolat kouzlu tohoto souboru, ani na něj zapomenout: tvoří umění, který je silným zážitkem pro každého diváka.

Nelze popsat vzrušení a emoce, které způsobuje Moscow City Ballet - ty je nutné prožít!



LABUTÍ JEZERO je představení, které publikum miluje. Labutí jezero je příběh o boji dobra se zlem, o síle lásky a citech, které překonají hranu života a smrti. Úspěch tohoto představení je založen na skvělé choreografii a hudbě. Jednoduchost děje a vzrušující interpretace lásky Odetty a Siegfrieda jako symbolu síly lásky, jsou doprovázeny vysoce emotivními tanečními sestavami, znázorňujícími duševní zážitky hrdinů.

Okouzlující valčík, hrdé rytmy polonézy, ohnivý španělský tanec a temperamentní čardáš diváka hypnotizují a uvedenou do kouzelné nálady.

Dívky zakleté do labutí, zlý duch a city, které překonají hranu života a smrti, neměnně vzrušují diváky na celém světě.



Moscow City Ballet přímo okouzlil publikum. Každá sekunda jejich vystoupení je hodna pozornosti. A po představení publikum odchází ze sálu jako očarované…

The Star (UK)



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO, Parter / zvláštní sekce pro vozíčkáře ANO