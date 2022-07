WATER fest 2022

Den plný adrenalinu, skvělé hudby, jídla a především VODY... to je WATER fest 2022 v Benešově u Prahy!

Vodní nádrž Na Sladovce (jedna z největších v Evropě) o rozměrech 36 x 125 m se promění ve vodní arénu, budou zde probíhat závody JetBoard X-race 2022, kterých se budou účastnit profesionální závodníci z celého světa.

Exhibice vodních sportů, doprovodný program, DJ, kapely, reportáž a záznam bude vysílán na TV stanici PRIMA COOL.



Neváhejte, jen 100 nejrychlejších si může vstupenky zakoupit za startovací cenu!

PRVNÍ VLNA: Standard za 190 Kč / Rodinná (2+1) za 390 Kč

DRUHÁ VLNA: Standard za 250 Kč / Rodinná (2+1) za 500 Kč

TŘETÍ VLNA: …?



VIP VSTUPENKY - velmi omezený počet!

- samostatná terasa s nejlepším výhledem, vyhrazena pouze pro VIP návštěvníky a jezdce, nápoje vč. alkoholických zdarma, přístup do depa jezdců + možnost sledování závodů i z tohoto prostoru



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

děti do výšky postavy 130 cm zdarma bez vstupenky / sleva na vstupenky Standard pro děti nad 130 cm do věku maximálně 15 let / vstupenky ZTP/P platí pro společný vstup dvou osob - vozíčkáře či držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod (z bezpečnostních důvodů je počet ZTP/P vstupenek velmi omezen) / bezbariérový přístup ANO

