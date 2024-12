Kool & the Gang v červnu roztančí pražské O2 universum

11:30

Nenechte si ujít největší funky party roku 2025! Legendární americká hudební skupina Kool & the Gang 18. května 2025 totiž roztančí pražské O2 universum. Zazní kultovní hity Celebration, Get It Down nebo Cherish, ale i mnoho dalších. Kool & the Gang míchají R&B s jazzem, funkem, soulem i stylem disco.