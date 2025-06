Program – hlavní pódium 12:00 Zahájení

12:30 Hanka, je naprosto nezbytné…/ EVA KLEINOVÁ a BOOM!BAND Jiřího Dvořáka

14:30 Pavel Callta

16:30 známá a skvělá kapela (velké překvapení)

18:30 The Tap Tap

20:30 Tata Bojs

21:45 konec festivalu Vstupné:

Dospělí: 399,-

Děti 3-15 let - 199,-

Děti do 3 let - Zdarma

ZTP, ZTP/P, senioři: 199,-