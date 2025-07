Krumlovská výstava Picasso Life nabízí komplexní pohled na umělcovu tvorbu

Výstava je neustále doplňována o nové exponáty otevřené sbírky The World of Picasso a od června je na výstavě v Českém Krumlově k vidění i unikátní kubistické zátiší Pabla Picassa (olej na plátně 1912-1914) původně pocházející ze sbírky Fritze Nathana.

Obraz kubistického zátiší nese všechny znaky kubismu, uměleckého směru, jehož zakladatelem byl právě Pablo Picasso. Výrazná geometrizace tvarů, zjednodušené linie a rozpad objektů do různých úhlů pohledu jsou typické rysy této tvorby. V obraze lze rozpoznat fragmenty hudebních nástrojů, notový klíč, laboratorní baňku i list – symboly světa vědy, přírody a umění. Picasso zde ukazuje, že skutečnost není jen to, co vidíme, ale i to, co si dokážeme představit a vnitřně prožít.

Zajímavý je také historický kontext samotného sběratele. Fritz Nathan byl významný švýcarský obchodník s uměním a mecenáš, který se zasloužil o rozšíření povědomí o moderním umění. Jeho sbírka je cenným zdrojem děl významných umělců a představuje širokou škálu směrů a stylů. To, že tento obraz patřil právě do jeho sbírky, potvrzuje jeho výtvarnou a kulturní hodnotu.

Navštivte výstavu v jedinečné galerii v Českém Krumlově a nenechte si ujít pohled na olejomalbu unikátního kubistického zátiší.

Výstava trvá do dubna 2026. Základní vstupné je 250 korun, snížené 200 korun a rodinné je 650 korun.