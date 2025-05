Soulová a R&B hvězda Macy Gray se v červnu vrací do Prahy a Brna

Macy Gray v roce 1999 vydala třikrát platinové debutové album „On How Life Is“ a nyní si velké výročí připomíná speciálním oslavným turné, které ji přivede zpět do Prahy a Brna.

Přestože kariéru začala psaním písní pro přítele, vydání jejího debutového alba a její první vystoupení rychle odhalily, že se zrodila nová hvězda. Brzy uchvátila miliony fanoušků po celém světě a album získalo multiplatinová ocenění. Skladba „I Try“ ji katapultovala k ještě větší slávě a získala řadu ocenění.

Kromě toho, že se Macy objevila v mnoha filmech a televizních seriálech a obsadila první místa v žebříčcích Billboard, přinesla také další dva velké hity „Still“ a „Why Didn’t You Call Me“, které na tomto turné oslaví s fanoušky po celém světě.

Macy Gray získala v roce 2000 Grammy za ikonickou píseň „I Try“ i dvě ceny BRIT AWARDS.

Macy rovněž spolupracovala s významnými hudebníky, jako jsou Fatboy Slim a Black Eyed Peas. Na jejím druhém studiovém albu The Id se podíleli John Frusciante z Red Hot Chili Peppers a Erykah Badu v písni „Sweet Baby“. Objevila se také na albu Carlose Santany „Amoré (Sexo).“ Macy Gray přispěla písněmi do mnoha filmových soundtracků, jedním z nejpopulárnějších je „Cell Block Tango / He Had It Comin’“ z filmu Chicago.

Kromě svého charakteristického hlasu zanechala Macy stopu na hudební scéně i neuvěřitelnou citlivostí, textařským talentem a experimentováním, které se vymyká žánrům. Přestože je známá především soulovým a R&B zvukem, často do své hudby zapojuje prvky retro disca a hip-hopu, čímž dokazuje, že umění nezná hranic.

Vydala přes 20 alb. Její druhé album „The Id“ obsadilo první místo v žebříčcích, zatímco pozdější hity jako „When I See You“ z „The Trouble with Being Myself“ (2003), „The Beauty in the World“ a „Lately z The Sellout“ (2010) zůstávají mezi fanoušky oblíbené. Královna soulu vydala zatím poslední album „The Reset“ v roce 2023.

Plně formovaná, mnohovrstevná umělkyně má za sebou dvě desetiletí slavné kariéry a nadále cestuje a vyprodává místa téměř ve všech koutech světa.

V pátek 6. června ji můžete zažít při oslavném turné k jejímu prvnímu albu On How Life Is - 25th Anniversary Tour v SaSaZu Club Praha a v úterý 17.června v Sono Brno. Buďte u toho také!

Na obou místech koncertů jsou v limitovaném počtu k dispozici také speciální balíčky pro nejvěrnější fanoušky: Meet & Greet Package a VIP Tour Package.

Balíček Meet & Greet obsahuje:

1. Jednu prémiovou vstupenku do VIP zóny na stání v přízemí

2. Předčasný vstup na místo konání /před ostatními fanoušky/

3. Exkluzivní setkání a pozdrav s Macy Gray /před začátkem show

4. Osobní fotografie s Macy Gray

5. fotografie 8x10 (nebo plakát) s podpisem Macy Gray

6. Exkluzivní merchandise Macy Grey

7. Oficiální Meet&Greet laminát a šňůrka na památku

Počet těchto vstupenek je limitovaný.

Balíček VIP Tour obsahuje:

1. Jedna prémiová vstupenka na stání ve VIP zóně v přízemí

2. fotografie 8x10 (nebo plakát) s podpisem Macy Gray

3. Exkluzivní merchandise Macy Grey

4. Pamětní laminát a šňůrka

Počet těchto vstupenek je limitovaný.