Lara Fabian dostala od rodičů v šesti letech klavír. Později začala skládat první písně. Osudovým se jí po profesionální i osobní stránce stalo setkání se skladatelem Rickem Allisonem. Byla to láska na první pohled a tehdy dvacetiletá Lara se s ním okamžitě odstěhovala do kanadského Quebeku. Tam vydala debutovou desku Lara Fabian. Dnes už má na svém kontě šestnáct studiových alb, to nejnovější Je suis lá vyšlo 29. listopadu.

Fanoušci v celé Evropě budou mít šanci být svědky nezapomenutelných vystoupení s jejími nadčasovými hity a vzrušujícími novými aranžmá. Lara ve svém zpěvu vždy kombinovala pop, šanson, jazz, světovou i klasickou hudbu. Nikdy kolem sebe neměla management, který by ji tlačil k „popovému mainstreamu“, vždy si vybírala z různých hudebních žánrů a kultur to, co sama chtěla se svým nádherným hlasem publiku předat.

Na jejím koncertě v Praze bude hostem Lenka Filipová, která se postará o otevření koncertu v doprovodu Járy Bárty a britského virtuóza ve hře na keltskou harfu Seana Barryho. „Moc ráda jsem přijala nabídku předskakovat Laře Fabian - je to i moje oblíbená zpěvačka a bude to pro mě čest potěšit její fanoušky několika skladbami...,“ uvedla Lenka Filipová.

Přidejte se k nesčetným fanouškům, kteří byli dojati vášnivými vystoupeními Lary Fabian. Ať už ji sledujete roky, nebo objevujete její umění poprvé, toto turné slibuje, že bude hudebním zážitkem, který se vám stane jen jednou za život.

Lara Fabian a Lenka Filipová vystoupí 16. června v pražském O2 universum od 20:00.