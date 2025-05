EMELI SANDÉ live in Prague

Vstup umožněn 19:00



Britská zpěvačka a skladatelka Emeli Sandé, majitelka jednoho z nejvýraznějších hlasů současnosti, se po dlouhých sedmi letech vrací do Prahy. Její exkluzivní koncert se uskuteční 29. října 2025 v O2 universu a slibuje výjimečný hudební zážitek, který si nesmíte nechat ujít.

Dlouho očekávaný návrat do Prahy

Emeli Sandé poprvé vystoupila před českým publikem v roce 2018. Okamžitě si podmanila srdce fanoušků a její emotivní projev sklidil nadšené ohlasy. Kritikové tehdy nešetřili chválou a srovnávali její výkon s nejuznávanějšími esy světové hudební scény. Během večera zazněly mimojiné její největší hity jako Next To Me, Heaven nebo Read All About It, které rozezpívaly a roztančily všechny diváky.

Obdivuhodný u této zpěvačky je rovněž fakt, že už její debutové album Our Version of Events se stalo nejprodávanějším albem roku 2012 ve Velké Británii a celosvětově v hudební branži pokořilo množství rekordů. Nezapomenutelnými okamžiky kariéry Emeli Sandé lze rozhodně nazvat její vystoupení jako hlavního reprezentanta pořádající země na zahajovacím i závěrečném ceremoniálu olympijských her v Londýně v roce 2012, čímž si zajistila celosvětovou pozornost.

Nové album, nové emoce, stejná energie

Tentokrát se Emeli Sandé vrací s novým albem How Were We To Know, které vyšlo v roce 2024 a opět potvrzuje její neobyčejnou schopnost propojit silné texty s dokonalým vokálním projevem. Album je plné hlubokých emocí a odkazuje na osobní příběhy zpěvačky.

Fanoušci se mohou těšit nejen na novinky z jejího posledního alba, ale hlavně na nesmrtelné hity, které ji proslavily po celém světě. Její koncerty jsou známé svou intimní atmosférou, která dokáže pohltit celý sál a přenést publikum do světa čisté hudební magie.

O2 universum se rozezní jedinečným hlasem

Koncert Emeli Sandé proběhne v moderní hale O2 universum, která svou akustikou a kapacitou zajistí jedinečný hudební zážitek. Tento prostor nabídne ideální prostředí pro intenzivní emotivním vystoupení, které zpěvačka vždy přináší.

Prodej vstupenek startuje 11.4.2025 v 9:00h , buďte mezi prvními a vyberte si nejlepší místa!

Lístky na tento exkluzivní koncert budou k dispozici prostřednictvím oficiální prodejní sítě Ticketportal. Doporučujeme nenechávat nákup na poslední chvíli, protože je již podle prvotních reakcí očekáván o koncert velký zájem.

Nenechte si ujít tento nezapomenutelný večer plný kvalitní hudby, vášně a emocí. Emeli Sandé je zpět a přináší s sebou nejen nový repertoár, ale i sílu svého jedinečného hlasu, který dokáže rozvibrovat každou duši v sále. Máte jedinečnou příležitost zažít tuto hudební událost naživo v Praze!

Se vstupenkou lze zakoupit Gourmet Experience.

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

