Nejlepší evropský basketbal žen míří do Brna! Podpořte Češky na FIBA Women’s EuroBasket

10:21

Česko bude hostit to nejlepší, co evropský ženský basketbal nabízí! Evropský šampionát v basketbalu žen se koná ve STAREZ Aréně v Brně od 19. do 22. června. Máte jedinečnou šanci zažít atmosféru velkého turnaje na vlastní kůži a podpořit české reprezentantky v jejich cestě za postupem do play-off. Každý zápas bude pro české lvice klíčový a podpora z tribun jim dodá potřebnou energii.