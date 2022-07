Večer serenád

Maškarním sálem se ponesou serenády významných hudebních skladatelů. Skladby lehkého charakteru původně určené k hraní pod širým nebem zazní v podání Komorní filharmonie Pardubice pod vedením šéfdirigenta Stanislava Vavřínka.

Návštěvníci si poslechnou nejen serenády od českých velikánů Bohuslava Martinů a Josefa Suka, ale také Čajkovského Serenádu pro smyčce C dur, Op. 48. Podle hudebních kritiků se Čajkovskij inspiroval lidovými melodiemi, posluchači se tak prostřednictvím jeho hudby přenesou do rozkvetlého sadu.

Díky Sukově Serenádě Es dur pro smyčcový orchestr, Op. 6, se pro změnu návštěvníci ocitnou v období Vánoc. Serenáda se totiž často vysílá na Štědrý den, a proto je již považována za vánoční skladbu. Dílo přitom nemá s Vánoci nic společného, neboť jej Suk složil během letních měsíců ve věku pouhých 18 let.



Komorní filharmonie Pardubice, šéfdirigent Stanislav Vavřínek



Program

B. Martinů: Serenáda č. 2 pro dvoje housle a violu, H216

J. Suk: Serenáda Es dur pro smyčcový orchestr, Op. 6

P. I. Čajkovskij: Serenáda pro smyčce C dur, Op. 48

Délka koncertu 123 minut s přestávkou



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal.cz a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online - HOMEtickets!!



Slevy:

Děti mladší než 7 let ZDARMA bez vstupenky a nároku na sedadlo │ 20% STUDENT < 27 │ 20% SENIOR 65+

slevu zvolte v nákupním košíku, nárok na slevu je třeba prokázat u vstupu do místa konání

Slevy na heslo:

50% Občan ČK │ 20% KOOPERATIVA

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLEV



Další info:

bezbariérový přístup ANO, pro vozíčkáře jsou určena sedadla na kraji každé řady



Vstupné zahrnuje městskou daň ve výši 10%.