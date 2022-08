Event Trancenation je zpět a s ním i klubová zábava na té nejvyšší úrovni. Vše se odehraje v sobotu 10. září 2022 v Praze.

Klubová noc zaměřená na melodickou elektronickou taneční hudbu přiváží do Prahy světové DJ hvězdy, které vystoupí exkluzivně pouze na této události. Můžete se těšit na dechberoucí atmosféru, úžasnou show a tu nejkvalitnější taneční hudbu, která uspokojí i ty nejnáročnější fajnšmekry. Mezi vystupujícími budou jak stálice působící na taneční scéně řadu let tak i vycházející hvězdy s nezaměnitelným zvukem a velkým potenciálem do budoucna.

🎧 LINE-UP

★ ALEX M.O.R.P.H. 🇩🇪

★ MISJA HELSLOOT 🇳🇱

★ STEVE DEKAY 🇨🇴

★ EVERLIGHT 🇬🇧

Akce se uskuteční v prostorách legendárního pražského klubu Radost FX, jenž se může pyšnit nadčasovým interiérem a křišťálově čistým zvukem Funktion-One.

Jedná se o jednu z nejlepších tanečních událostí tohoto roku a naprostá nutnost pro všechny fanoušky elektronické hudby. Z této mimořádné akce si zaručeně odnesete silné zážitky, na které nikdy nezapomenete!

Neváhejte a využijte limitované edice vstupenek za startovací ceny!

Již 25. července 2022 se cena zvyšuje o rovných 100 Kč a po vyprodání se vstupné opět zvýší!

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

Slevy NE / bezbariérový přístup NE

-TH-