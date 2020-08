THE WORLD OF BANKSY - VIP OPEN

VHODNÝ DÁREK, PRAKTICKÝ NÁKUP! VSTUPENKA VIP OPEN!UMOŽŇUJE JEDNU NÁVŠTĚVU KDYKOLIV BĚHEM OTEVÍRACÍ DOBY AŽ DO 10. ZÁŘÍ 2020! A K TOMU PŘEDNOSTNÍ VIP VSTUP!THE WORLD OF BANKSY - THE IMMERSIVE EXPERIENCEPo velkém úspěchu v Paříži a Barceloně vás streetartový mistr Banksy zavede i v Praze na okouzlující cestu. V galerii Mánes je pro Vás připraveno více než 80 děl ze soukromé sbírky.Banksy je nejslavnějším světovým graffiti umělcem, který napříč světem, od Londýna po New York, od Berlína po Timbuktu, od Gazy po Tokio, transformuje ulice do gigantických pláten. Uměleckým graffiti se zabývá již od 90. let 20. století, je utajeným hrdinou, který se záměrně vyhýbá řízené publicitě a odhalení své identity.Banksy, který se nebrání sám sebe označovat za "uměleckého teroristu", a jehož nástěnné malby se ihned dostávají na titulní strany všech médií, plánuje vypustit závan rebelie do pražské atmosféry.

Nečekejte a přijďte se podívat na výjimečná díla enigmatického malíře!VSTUPNÉ:Základní: vstup pro 1 osobu s možností slevy: pro držitele průkazu ISIC, kteří nedosáhli věku 27 let / pro seniory ve věku 65 let a více / pro děti, které nedosáhly věku 16 let / slevu zvolte v nákupním košíku nebo žádejte na prodejním místěRodinná: jedna vstupenka umožňuje vstup 2 dospělých a 2 dětí pod 16 let, návštěvníci musí na výstavu vstoupit současněSkupinová: jedna vstupenka umožňuje vstup 10 osob / ke skupinové vstupence lze (JEN VE SHODNÉM NÁKUPU!) přikoupit formou "Doplňková služba: Další osoba ve skupině" vstup dalších osob, celá skupina musí na výstavu vstoupit současněDěti mladší než 6 let zdarma bez vstupenkyVstupenky na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžetezakoupit a vytisknout on-line na ticketportal.cz - HOMEtickets!bezbariérový přístup ANOVYBRAT JEDNOTLIVÝ DEN