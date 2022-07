THE HARDKISS, European Charity tour 2022

V červenci 2022 vystoupí ukrajinská kapela THE HARDKISS na charitativních koncertech v Německu a České republice. Koncerty se uskuteční v Mnichově, Hamburku, Frankfurtu, Berlíně a Praze.

Část výtěžku z prodeje vstupenek bude použita pro potřeby ozbrojených sil a na humanitární pomoc přesídleným osobám.

THE HARDKISS - NEZÁVISLÁ SKUPINA Z KYJEVA

Hudba THE HARDKISS harmonicky kombinuje rock, pop a elektronickou hudbu. Kapela vznikla v roce 2011 a neustále se vyvíjí - kreativita nabývá nových významů, přitom zůstává dojemná a hybná, silná a jemná. Hudbu a texty píšou zakladatelé kapely, Yulia Sanina a Valery Bebko.

HARDKISS je hlavním vítězem národní hudební ceny YUNA (Yearly Ukrainian National Awards), za 11 let existence nasbírali 34 nominací a 16 sošek.

Živá vystoupení kapely jsou opravdovým rock’n’rollem s bohatým zvukem a s neuvěřitelnými vokály Yulia Sanina.

Přijďte si poslechnout muziku, na kterou je hrdá celá Ukrajina!

• 24.07. - Mnichov, Tonhalle

• 26.07. - Hamburk, Doky

• 28.07. - Frankfurt, Batschkapp

• 29.07. - Berlín, Columbiahalle

• 31.07. - Praha, Retro Music Hall

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

koncert na stání / slevy NE / bezbariérový přístup ANO / zvláštní sektor pro vozíčkáře a ostatní držitele průkazu ZTP/P NE