Moskevský soubor Russian Classical Ballet přiváží do Česka Louskáčka

Louskáček je kouzelné vyprávění, které probouzí představivost a vede do království fantazie. Vánoční sen s oživlými panenkami, zlými tvory a zvláštním hrdinou - princem Louskáčkem je příběhem naplněným romantikou a imaginacemi.

Louskáček zvěčňuje genialitu Čajkovského známým Opusem 71, plným význačných melodií, jako je Tanec Cukrové víly a Valčík květin.

Marius Petipa odhalil svou originalitu a kreativitu v choreografickém vývoji tohoto nadčasového mistrovského díla, jež zůstává i nadále jedním z nejhranějších představení.

Russian Classical Ballet uvádí klasické představení s realistickou scénografií, propracovanými kostýmy se skvostnými detaily a s obsazením vynikajících sólistů a baletního sboru, vedeného dvěma mezinárodními tanečními hvězdami.

Soubor Russian Classical Ballet se skládá z tanečníků, kteří absolvovali nejvýznamnější choreografické školy v Moskvě, Petrohradu, Novosibirsku nebo Permu. Těleso souboru tvoří slavní umělci z některých nejprestižnějších tanečních divadel se znalostmi a zkušenostmi z mezinárodní baletní scény, spolu s novou vlnou čerstvých talentů v oblasti klasického tance. Do Prahy přiveze také Labutí jezero. Více čtěte zde.

Studenti do sedmnácti let a senioři nad 65 let mají nárok na 30% slevu ze vstupného. Při nákupu tří vstupenek obdržíte čtvrtou zdarma.