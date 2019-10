RUSSIAN CLASSICAL BALLET - LABUTÍ JEZERO

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ - LABUTÍ JEZERO

Choreografie MARIUS PETIPA a LEV IVANOV

Libreto VLADIMÍR BEGIČEV a VASILIJ GELTZER

Scénografie RUSSIAN CLASSICAL BALLET

Kostýmy EVGENIYA BESPALOVA

Režie EVGENIYA BESPALOVA



RUSSIAN CLASSICAL BALLET, prestižní moskevský soubor, který vede slavná tanečnice Evgeniya Bespalova, se vrací do České republiky, aby představil mistrovské dílo klasického baletu LABUTÍ JEZERO, příběh lásky, zrady a triumfu dobra nad zlem.

Toto nastudování vyžaduje velké dovednosti a vysoké technické schopnosti při interpretaci postav. Jeho nadčasovost vychází z hudby P. I. Čajkovského, ale i z vynalézavé a expresivní choreografie Mariuse Petipy.

Russian Classical Ballet přináší unikátní klasickou produkci s neuvěřitelně realistickou scénografií vytvořenou v proslulém Petrohradském ateliéru, kde se produkují scény pro Velké divadlo, Mariinské divadlo, Pařížskou operu nebo divadlo La Scala.

Oslnivé modely a doplňky s přepychovými detaily, obsazení skvělými umělci v čele se dvěma mezinárodními hvězdami, jednoduše skvělá produkce, která představuje nezapomenutelný zážitek!



Sleva 30%

pro návštěvníky, kteří nedosáhli věku 17 let, pro studenty, pro seniory ve věku 65 let a výše

Nárok na slevu je třeba u vstupu prokázat obecně uznávaným dokumentem opatřeným fotografií.

3 + 1 ZDARMA!

Pokud zakoupíte tři vstupenky, automaticky obdržíte čtvrtou vstupenku ZDARMA! Na prodejních místech Ticketportal i on-line na ticketportal.cz!



Další info:

Délka představení 140 minut s přestávkou 20 minut / bezbariérový přístup ANO (výtah), sekce ZTP/P-DISABLED je určena pro vozíčkáře a pro držitele průkazu ZTP/P, ke každé vstupence druhá zdarma pro jejich doprovod (jedna osoba)

