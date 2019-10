RUSSIAN CLASSICAL BALLET - LOUSKÁČEK

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ - LOUSKÁČEK

Choreografie MARIUS PETIPA a LEV IVANOV

Libreto MARIUS PETIPA (námět E.T.A. HOFFMANN)

Scénografie RUSSIAN CLASSICAL BALLET

Kostýmy EVGENIYA BESPALOVA

Režie EVGENIYA BESPALOVA



RUSSIAN CLASSICAL BALLET, prestižní moskevský soubor, který vede slavná tanečnice Evgeniya Bespalova, se vrací do České republiky s novým nastudováním jednoho z mistrovských děl klasického baletu.

Louskáček - kouzelné vyprávění, které probudí naší představivost a zavede nás do království fantazie. Vánoční sen s oživlými panenkami, zlými tvory a zvláštním hrdinou - princem Louskáčkem, příběh naplněný romantikou a imaginacemi.

Louskáček přináší génia P.I. Čajkovského i originalitu a kreativitu choreografie Mariuse Petipy. Russian Classical Ballet uvádí nadčasové mistrovské dílo s neuvěřitelně krásnou a realistickou scénografií, detailně propracovanými kostýmy a s obsazením vynikajících sólistů a baletního souboru, vedeného dvěma mezinárodními tanečními hvězdami.

Louskáček v podání Russian Classical Ballet to je velkolepé neodolatelné představení, jež představuje nezapomenutelný okamžik sezóny!



Sleva 30%

pro návštěvníky, kteří nedosáhli věku 17 let, pro studenty a pro seniory ve věku 65 let a více / nárok na slevu je třeba u vstupu prokázat obecně uznávaným dokumentem opatřeným fotografií.

3 + 1 ZDARMA!

Pokud zakoupíte tři vstupenky, automaticky obdržíte čtvrtou vstupenku ZDARMA! Na prodejních místech Ticketportal i on-line na ticketportal.cz!



Další info:

Délka představení 120 minut včetně přestávky

bezbariérový přístup ANO, sektor ZTP/P-DISABLED je určen pro vozíčkáře a pro držitele průkazu ZTP/P, ke každé vstupence druhá zdarma pro doprovod (jedna osoba)

