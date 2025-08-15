Již tradiční letní open-air akce jednoho z našich nejlepších FMX jezdců, Petra „Pilníka“ Piláta s názvem Pilníkovo pozdní odpoledne vstupuje do svého dalšího ročníku, tentokrát již do devatenáctého!
Další ročník oslaví Pilníkovo pozdní odpoledne 23. srpna v Čerčanech a všichni velcí i malí fandové adrenalinu, motorek, FMX a zábavy se už nyní mohou těšit na nabité 4 hodiny.
Na programu je vedle FMX exhibic a závodů, v čele s Petrem Pilátem a těmi nejlepšími jezdci od nás i ze zahraničí, také BMX show v podání českých hvězd BMX scény, gymnastika a skoky na trampolíně, parkourová show nebo celá řada soutěží a zábavy i pro ty nejmenší návštěvníky. Ti navíc mají, až do výšky 140 cm, vstup zdarma.
Novinkou letošního ročníku bude také živé vystoupení populární rockové kapely Zakázaný ovoce, která se postará o skvělou atmosféru.
Otevření areálu ve 13:00
Cena v předprodeji: 299 Kč
Děti do 140 cm ZDARMA
Senioři nad 70 let ZDARMA
VIP VSTUPENKY: Zažijte Pilníkovo pozdní odpoledne s VIP vstupem!
Děti do 3 let věku mají VIP ZDARMA
S naším exkluzivním VIP vstupem získáte:Exkluzivní přístup přímo do depa : Buďte na dosah ruky vašim oblíbeným jezdcům a vystupujícím. All-Inclusive Catering: Vychutnejte si bohatou nabídku jídla a pití. Lepší a bližší výhled na akci: Užijte si show z nejlepších míst s nezapomenutelným výhledem na skoky a triky. Prohlídka motorek zblízka: Přijďte se podívat na motorky. Poznejte techniku a krásu těchto strojů z první ruky. Fotografie s jezdci: Vytvořte si nezapomenutelné vzpomínky a fotografie s vašimi oblíbenými ridery. Budou na místě přímo vedle Vás. Speciální sleva na merchandise: Užijte si exkluzivní slevu 10 % na merchandise Petra Piláta.