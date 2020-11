KONCERT SE PŘESOUVÁ NA 01.12.2021.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a nevyměňují se.

Pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze požádat o vrácení vstupného, nejpozději však do 31. BŘEZNA 2021.

POUKAZ COVID-19: NE

Aktuální info k vracení vstupného

Team Ticketportal

***

ORIGINAL ENIGMA VOICES vystoupí živě v Praze!Tři nominace Grammy, 70 milionů prodaných desek, více než 100 zlatých a platinových desek - to je jen část úspěchů projektu ENIGMA. Rekordní prodej a zároveň tajemné tváře členů skupiny - díky tomu se mystická ENIGMA stala jedním z nejpopulárnějších hudebních projektů posledních desetiletí.I přes impozantní čísla skupina před rokem 2019 nekoncertovala!Během koncertu v Praze skupina sestavená z originálních hlasů ENIGMY, mj. ANDRU DONALDS, ANGEL X, FOX LIMA…, předvede své největší hity, mimo jiné Return to Innocence, Gravity of Love, Mea Culpa, Sadeness, Principles of Lust, 7 Lives, Many Faces, The Rivers of Belief, The Fall of Live of a Rebel Angel.Koncert bude zpestřen účastí orchestru a mnoha speciálními efekty. Hudba je doprovázena elektrizující vizualizací a změnou kostýmů umělců, kteří skvěle ovládají umění scénické reinkarnace.Nenechte si ujít toto mnoharozměrné show! Je to duševní cesta zvuky, obrazy, světly a smysly!Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžetezakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenky do sekce ZTP/P platí vždy pro dvě osoby, jsou vyhrazeny pro vozíčkáře a ostatní držitele průkazu ZTP/P a pro jejich doprovod (1 osoba), nárok na vstupenku ZTP/P je třeba u vstupu doložit / každý návštěvník (vyjma doprovodu ZTP/P) musí mít vlastní vstupenku

