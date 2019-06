NAKARIAKOV RHAPSODY

50. narozeniny tradičního hosta Smetanovy Litomyšle, Komorní filharmonie Pardubice, oslavíme mimořádně bohatým a posluchačsky zajímavým programem.

Ke gratulantům se mj. připojí i proslulý "Paganini trubky" Sergei Nakariakov.



Sergej Prokofjev (1891-1953): Symfonie č. 1 D dur op. 25 "Klasická"

George Gershwin (1898-1937):

Do It Again!

Summertime

Scandal Walk

Rhapsody in Blue v úpravě pro trubku a orchestr, Arr. Timofej Dokšicer

Vincenzo Bellini (1801-1835): Norma - "Casta Diva, che inargenti…"

Jean Baptiste Arban (1825-1889): Variace na Normu

Jacques Offenbach (1819-1880): Pařížské radovánky, Arr. Manuel Rosenthal



Sergei Nakariakov trubka

Marie Fajtová soprán

Komorní filharmonie Pardubice

Dirigent Jiří Rožeň



Počet přestávek: 1 | Předpokládaný konec: 16:45

390 / 490 / 590 Kč



Vstupenky: Zámek Litomyšl - Informační centrum, prodejní místa Ticketportal

a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line - HOMEtickets!!



Sleva 50% pro držitele průkazu ZTP, pro držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod držitele průkazu ZTP/P. Spolu se zlevněnou vstupenkou je třeba při vstupu do místa konání pořadu předložit průkaz ZTP nebo ZTP/P. Slevu nelze kombinovat s jinými slevami.