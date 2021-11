Michael Jackson Live Tribute Show

Sergio Cortes - jediný oficiální dvojník krále popové scény!

Dámy a pánové, je nám potěšením představit vám skutečně jedinečnou událost, opravdovou show, která nemá ve světě obdoby: show jediného oficiálního dvojníka legendárního Michaela Jacksona Sergia Cortese.

Sergio Cortes je jediný oficiální dvojník legendárního umělce, který s legendou spolupracoval! Sergio a Michael se za života legendárního umělce znali a sám Sergio občas vystupoval jako dublér Krále popu.

Šou Sergia Cortese se zásadně liší ode všech alternativních poct Králi popu, a to hlavně díky naprosto identickému vzhledu umělce a také díky jedinečné hlasové podobě, ze které bude bezpochyby běhat mráz po zádech i těm nejotrlejším divákům, nemluvě pak o choreografii, kostýmech a pochopitelně živém zvuku.

„Ta atmosféra vás doslova pohltí, budete očarováni, nebudete věřit vlastním očím, co se to děje přímo zde, přímo teď a přímo před vámi. Je to něco ohromujícího, okouzlujícího, co se nedá slovy popsat.“

„Identický vzhled, identický živý hlas, originální kostýmy – zcela se pohroužíte do světa legendárního Michaela Jacksona.“

Přesvědčte se o tom sami a ponořte se do světa nesmrtelné legendy a my vám zaručíme, že vás tato show na počest legendárního Michaela Jacksona zcela pohltí a ohromí svou jedinečností. Délka představení je více než 100 minut.



Vstupenky pro vozíčkáře objednávejte na rezervace@ticketportal.cz spolu s kopii průkazu ZTP/P.

