Jediný oficiální dvojník Michaela Jacksona přiveze do Prahy svou show

Španělský umělec Sergio Cortes je jediným oficiálním dvojníkem legendárního umělce, který s Králem popu osobně pracoval. Osobně se znali a už za jeho života několikrát vystupoval jako jeho dublér.

Show Sergia Cortese se zásadně liší od všech alternativních poct Michaelu Jacksonovi, a to hlavně díky naprosto identickému vzhledu umělce a jedinečné hlasové podobě, ze které bude bezpochyby běhat mráz po zádech i těm nejotrlejším divákům, nemluvě pak o choreografii, kostýmech a pochopitelně živém zvuku.

„Ta atmosféra vás doslova pohltí, budete očarováni, nebudete věřit vlastním očím, co se to děje přímo zde, přímo teď a přímo před vámi. Je to něco ohromujícího, okouzlujícího, co se nedá slovy popsat. Zcela se pohroužíte do světa legendárního Michaela Jacksona,“ říkají pořadatelé.