MHF Český Krumlov - DÁRKOVÁ POUKÁZKA 2021

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov

30. ročník / 16.07.-07.08.2021



Letní Český Krumlov plný hudby

Argentinský tenor José Cura, španělská houslistka Leticia Moreno nebo americký jazzový bubeník Billy Cobham a okouzlující Český Krumlov. Kombinace, které se nedá odolat.



Darujte zážitek!

Darujte zážitek, na který se budou vaši blízcí těšit už teď. Mezinárodní hudební festival rozezní letní Krumlov hudbou různých žánrů, a to od 16. července do 7. srpna 2021.

Jubilejní 30. ročník festivalu nabídne ty největší světové i české hvězdy nejen z kategorie klasické hudby. Udělejte radost svým nejbližším dárkovou poukázkou a nechte na nich, aby si vybrali "ten svůj" koncert.

Dárková poukázka Festival Krumlov 2021 umožňuje nákup libovolného počtu vstupenek na koncerty tohoto ročníku festivalu. Může být použita online na ticketportal.cz po zadání jedinečného kódu, jenž je součástí každé poukázky, nebo na všech prodejních místech Ticketportal.cz.

Poukázku lze uplatnit od zveřejnění programu festivalu na www.ticketportal.cz až do vyprodání poslední vstupenky.

Na jeden nákup může být použito i více dárkových poukázek. Přesáhne-li cena vstupenek hodnotu poukázky (poukázek), lze nákup doplatit penězi. Nominální hodnota poukázky musí být vyčerpána celá, případný rozdíl propadá. Dárkovou poukázku není možné vrátit a ani jinak vyměnit za hotovost.

Platnost Dárkové poukázky zaniká vyprodáním vstupenek na Festival Krumlov 2021 nebo uskutečněním poslední produkce festivalu v roce 2021.



Dárkové poukázky Festival Krumlov 2021 v distribuci na prodejních místech Ticketportal

a nebo je můžete zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

