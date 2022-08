MEGAKONCERT DALIBOR JANDA, Křižanské léto

KŘIŽANSKÉ LÉTO 2022 NA TICKETPORTAL.CZ



MAGAKONCERT DALIBOR JANDA - 40 LET NA SCÉNĚ

Je to neuvěřitelné, ale zpěvák , skladatel a hitmaker Dalibor Janda nás svým nezaměnitelným hlasem provází už 40 respektive letos 42 let. Dalibor jede stále dál, megahity z dílny skladatele a zpěváka Dalibora Jandy jsou nabroušeny k předvedení v sérii dalších koncertů i v roce 2022 v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Zpěváka doprovodí už jeho takřka kultovní kapela Prototyp, exkluzivním hostem bude Jiřina Anna Jandová.

Říká se, že muži nestárnou. Dalibor Janda a jeho písničky to dokazují.

Sledujte oficiální facebookový profil Dalibora Jandy a webové stránky www.daliborjanda.cz



"Pro nejširší veřejnost to byla bomba. Přišel a zvítězil.

Odkudsi se objevil kluk s dlouhými vlasy a strništěm vousů a jeho chraplavý hlas pobuřoval oficiální média a staromilce. Jeho, jak tehdy říkali, "nesocialistický" hlas vyrážel kopřivku na obličeji papalášům všeho druhu, přicházely zákazy, rafinované aféry, jak ho eliminovat ze všech možných žebříčků.

Ale kameny ze skály jménem Dalibor Janda už se valily. Přes všechny zábrany přišly první Zlaté desky (tehdy se udílely za 200 tisíc prodaných nosičů, Dalibor jich prodal téměř dvakrát více), dvě Platinové desky (za dva miliony prodaných nosičů), ocenění na festivalech a třikrát za sebou Zlatý slavík!

Jediný zpěvák, který čtyřikrát porazil Karla Gotta.



Kameny se převalily z nejprudšího srázu, ale největší hity zůstaly: Hurikán, Kde jsi, Kličkovaná, Jen ty samotná, Oheň, voda ,vítr, Padá hvězda, Všechno na Mars… stovky písniček, které spolu s těmi novými rozezpívávají dodnes nabité sály. Celkem přes dva miliony prodaných nosičů! Před rokem oslavil svůj jubilejní čtyřtisícípětistý koncert.

Dalibor Janda sleduje v klidu dění na české hudební scéně a je její nedílnou součástí, aniž by se musel zviditelňovat v bulváru a za každou cenu se prosazovat jakýmikoliv nestandardními způsoby. Patří do špičky české hudební scény a jeho publikum mu zůstalo nejen věrné, ale pod pódii pravidelně stávají i fanynky a fanoušci ve věku Daliborovy také zpívající dcery Jiřiny Anny Jandové.

Trpělivá a pečlivá práce na nových projektech je dokladem toho, že když se k talentu přidá pořádná dávka profesionality, odezva vždycky přijde."

napsal: Jan Krůta, kamarád a textař téměř stovky Daliborových hitů



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout online přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

slevy v předprodeji NE / bezbariérový přístup NE / zvláštní sektor či umístění pro vozíčkáře a držitele průkazu ZTP/P NE

-TH-