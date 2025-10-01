Koupit vstupenky
Diváky čeká od 4. října hudební zážitek s atmosférou nočního města – elegantní, intimní, s kapkou tajemství, ve kterém nebude chybět například Valčík květin z baletu Louskáček, Ave Maria či Vltava.
Parnas Ensemble je mezinárodně oceňovaný soubor, který vystupoval na prestižních akcích jako summit NATO. Tentokrát vystoupí v Praze, v sále s noblesní historií – a s programem, který spojuje klasiku s duchem dnešní doby.
Zažijte večer, který překračuje čas a hudbu, která se vás dotkne.