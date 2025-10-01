Tajemství všech melodií se v říjnu rozezní Lichtenštejnským paláce

  12:52
Klasické skladby v nových aranžích v programu Tajemství všech melodií se v říjnu rozezní Lichtenštejnským palácem. Mozart, Dvořák, Ravel i Vivaldi zazní v podání špičkového souboru Parnas Ensemble a to v moderním, svěžím a přesto citlivém přepracování.

Fotogalerie2

Lichtenštejnský palác rozezní klasické skladby v nových aranžích v programu Tajemství všech melodií | foto: Ticketportal

Koupit vstupenky

Diváky čeká od 4. října hudební zážitek s atmosférou nočního města – elegantní, intimní, s kapkou tajemství, ve kterém nebude chybět například Valčík květin z baletu Louskáček, Ave Maria či Vltava.

Lichtenštejnský palác rozezní klasické skladby v nových aranžích v programu Tajemství všech melodií

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

Parnas Ensemble je mezinárodně oceňovaný soubor, který vystupoval na prestižních akcích jako summit NATO. Tentokrát vystoupí v Praze, v sále s noblesní historií – a s programem, který spojuje klasiku s duchem dnešní doby.

Zažijte večer, který překračuje čas a hudbu, která se vás dotkne.

Vstupenky nabízíme ve spolupráci s Ticketportal.cz

Nepřehlédněte