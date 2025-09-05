Celine The Show přiveze v říjnu do Česka hity Celine Dion

Lisa Harter přináší celosvětově úspěšnou a špičkovou Celine The Show, která je poctou Celine Dion, i do České republiky. Od 17. do 21. října postupně vystoupí v Ostravě, Zlíně, Brně, Hradci Králové a Praze. Nenechte si to ujít!

Lisa Harter přináší celosvětově úspěšnou a špičkovou Celine The Show, která je poctou Celine Dion i do České republiky | foto: Ticketportal

Silné vokály, dokonalé vystupování, originální kostýmy zpěvačky a neskutečná podoba s mega hvězdou vás přinutí uvěřit, že jste se ocitli na vyprodaném koncertě samotné Divy, slibují pořadatelé.

The Legend, nesrovnatelnou Celine Dion v této show mistrně ztvárňuje několikanásobně oceněná zpěvačka Lisa Harter a její hudebníci.

Jelikož Celine Dion už bohužel nekoncertuje, tak díky této show si vychutnáte její písně jako My Heart Will Go On, I’m Alive, Because You Loved Me a mnoho dalších. Lisa využívá všech svých hereckých zkušeností a přebírá osobnost Celine, aby vytvořila show, na kterou nezapomenete.

Céline Dion oznámila, že trpí neléčitelnou nemocí, která vede k nehybnosti

Kanadská zpěvačka Céline Dion bojuje se vzácným autoimunitním onemocněním. Disociativní porucha hybnosti se projevuje ztuhlostí končetin a trupu a svalovými křečemi. K poruše patří i časté pády nebo kompletní ztráta hybnosti.

