Silné vokály, dokonalé vystupování, originální kostýmy zpěvačky a neskutečná podoba s mega hvězdou vás přinutí uvěřit, že jste se ocitli na vyprodaném koncertě samotné Divy, slibují pořadatelé.
The Legend, nesrovnatelnou Celine Dion v této show mistrně ztvárňuje několikanásobně oceněná zpěvačka Lisa Harter a její hudebníci.
Jelikož Celine Dion už bohužel nekoncertuje, tak díky této show si vychutnáte její písně jako My Heart Will Go On, I’m Alive, Because You Loved Me a mnoho dalších. Lisa využívá všech svých hereckých zkušeností a přebírá osobnost Celine, aby vytvořila show, na kterou nezapomenete.
Céline Dion oznámila, že trpí neléčitelnou nemocí, která vede k nehybnosti
Kanadská zpěvačka Céline Dion bojuje se vzácným autoimunitním onemocněním. Disociativní porucha hybnosti se projevuje ztuhlostí končetin a trupu a svalovými křečemi. K poruše patří i časté pády nebo kompletní ztráta hybnosti.