Iron Maiden míří do Hradce Králové, zahrají v červnu na Rock for People

Iron Maiden patří mezi nejvlivnější a nejoblíbenější heavymetalové kapely všech dob. Založil ji v roce 1975 baskytarista Steve Harris ve východním Londýně a během padesáti let existence se z ní stala celosvětová legenda. Jejich hudba, symbolizovaná nezaměnitelným maskotem Eddiem, ovlivnila generace fanoušků i muzikantů po celém světě.
První velký průlom přišel s eponymním debutem (1980) a následným albem The Number of the Beast (1982), kde se představil zpěvák Bruce Dickinson. Právě tato deska odstartovala dekádu, která přinesla každoroční kultovní alba, světová turné a legendární živák Live After Death. Iron Maiden se rychle stali synonymem pro nezapomenutelné shows, tvůrčí svobodu a absolutní oddanost svým fanouškům.
Ani v 90. letech kapela neztratila tah na branku – i přes odchod Dickinsona a kytaristy Adriana Smithe pokračovala v nahrávání a koncertování. Jejich návrat v roce 1999 odstartoval „třetí zlatou éru“ Maiden a vznik finální sestavy se třemi kytaristy, která trvá dodnes. Následovala alba jako Brave New World (2000), A Matter of Life and Death (2006) nebo první dvojalbum The Book of Souls (2016), pokaždé doprovázená gigantickými světovými turné.
Iron Maiden jsou známí svou neúnavnou snahou posouvat hranice – ať už jde o průlomová vystoupení za železnou oponou, koncerty na všech kontinentech, nebo lety na vlastním letadle Ed Force One, které pilotoval sám Dickinson.
Jejich poslední deska Senjutsu (2021) debutovala na prvním místě ve 27 zemích a znovu potvrdila jejich status kapely, která ani po desetiletích neztrácí dech. Na turné The Future Past (2023–24) spojili nové skladby s klasikami z éry alba Somewhere in Time a před vyprodanými stadiony ukázali, že jejich příběh stále nekončí.
Aktuálně se Iron Maiden vydali na další monumentální šňůru Run For Your Lives World Tour, která potrvá až do roku 2026 a nabídne nejen stadionové shows, ale i oficiální knihu a dokumentární film. I po půlstoletí na scéně zůstávají Iron Maiden živoucí legendou, symbolem nezlomné energie, hudební odvahy a věrnosti svým fanouškům.