LADIES NIGHT U TEBA DOMA / LIVE STREAM

LADIES NIGHT U TEBE DOMA

Milé dámy, věrné fanynky pánského striptýzu,

uběhlo několik měsíců a my jsme neměli možnost vidět se osobně. Ale jdeme to napravit!

Rozhodli jsme se potěšit Vaše oči a smysly přímo u Vás doma. Zavolejte Vašim kamarádkám a naplánujte si 5. března, protože ten patří Vám, milé dámy. Vyhraďte si jej jen pro sebe a sledujte Ladies Night přímo z obývacího pokoje při dobrém vínku, Prossecu nebo jen tak při čajíku.



Ladies Night bude o striptérech ze tří skupin: MEN4QUEEN z Prahy, SIMPLE BOYS z Vídně a samozřejmě nebude chybět ani Dirtyy Boyzz.

V čem bude tato Ladies Night jiná? Naši kameramani budou přímo v šatně sledovat přípravu striptérů, možná Vám i něco řeknou do kamery. Ukážeme Vám, jak se chystá moderátor Tom Kave, budete mít možnost komunikovat s našimi striptéry a během večera se náš moderátor přímo přes kameru spojí s vybranými divačkami. Čeká Vás i tombola o věcné ceny, která se bude dát kupovat prostřednictvím sms.

Dámy, toto bude prostě jiné, zajímavé a vzrušující!



Vstupenka obsahuje i slevový kód na první online dokument pánského striptýzu v trvání 2 hodiny s názvem "Za oponou", k zakoupení na www.rrproduction.sk/za-oponou



Vstupenky k dispozici online na ticketportal.cz - HOMEtickets

a nebo na prodejních místech Ticketportal.cz

Na zakoupené vstupence naleznete kód, který Vám umožní show sledovat online na https://www.ticketportal.cz/video dne 05.03.2021 / Spuštění live přenosu 19:30 / Začátek show 20:00 / Konec show 22:00

Kód lze použít i opakovaně, v daný okamžik ale vždy jen z jednoho zařízení.



Požadavky na připojení k internetu jsou minimální. Stream lze při nižším rozlišení sledovat i při rychlosti připojení 0,0625 MB/s, pro plnou kvalitu doporučeno 0,625-1,25 MB/s a více.

