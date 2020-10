Květiny pro paní Harrisovou - Richard Taylor

Divadlo Jiřího Myrona

Čs. legií 148/14, Ostrava - Moravská Ostrava



Richard Taylor, Rachel Wagstaff: KVĚTINY PRO PANÍ HARRISOVOU

Režie Gabriela Petráková

Hudební nastudování Jakub Žídek



Že se zázrak může stát, už vím,

že se člověk může smát všem nástrahám.

Že se člověk může smát!



Muzikálová cesta za velkým snem

Seznamte se s paní Ádou Harrisovou: žije v 50. letech 20. století, živí se jako uklízečka a bije jí v hrudi jedno z nejvřelejších srdcí, jaká kdy poznáte. Je laskavá, poctivá a skromná. Málokdy myslí na sebe, dny tráví starostí o domácnosti i životy svých klientů. Jediným rozmarem, který si z chabého platu nedokáže odpustit, je pár kvítků, které jí pravidelně zdobí kuchyňský stůl.

Jednoho dne spatří při úklidu u bohaté dámy něco nevýslovně úchvatného, něco, co si ani nedokázala představit: nádhernou róbu od Diora. Z těch šatů se jí tají dech, jsou pro ni přímo ztělesněním všeho, co je v životě krásné, ztělesněním vyšších hodnot, ke kterým stojí za to se upínat. Takové šaty si paní Harrisová také musí pořídit!

Na dlouhé cestě za vysněným módním zázrakem potkává celou plejádu dalších postav a setkání s ní, s její dobrosrdečností, každou z nich více či méně poznamená. Paní Harrisová všem dokazuje, že nic není nemožné a že za svým cílem můžete kráčet neoblomně, a přitom s bezmeznou lidskostí.

Muzikál, jehož děj vychází ze stejnojmenného humoristického románu z 50. let, byl poprvé uveden v Sheffieldu v roce 2016 a vyhrál britskou divadelní cenu za nejlepší muzikál roku i cenu pro nejlepší herečku v titulní roli.

Česká premiéra 03.10.2020, Divadlo Jiřího Myrona



