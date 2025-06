Britská skupina Smokie se vrací do Česka, zahraje v Ostravě, Brně i Praze

Jak název turné napovídá, v rámci koncertů zazní průřez největšími hity skupiny. Písničky „Don’t Play Your Rock ‚n‘ Roll To Me“, „Living Next Door To Alice“ nebo „Oh Carol“ jsou dodnes hity, jejichž melodie mají v uších generace posluchačů a které dosud nevymizely z playlistů rozhlasových stanic.

O popularitě svědčí i fakt, že některé z hitů se v Česku dočkaly coververzí, jmenujme například Alenka v říši divů od Karla Zicha, Mýdlový princ od Václava Neckáře či Prohrát není žádná hanba od Argemy.

Počátky kapely se datují do roku 1965, kdy na gymnáziu v anglickém městě Bradford vznikla skupina v čele se zpěvákem Chisem Normanem. Kapela několikrát změnila svůj název – Yen, Essence, Elizabethans, Smokey, až v polovině 70. let zvítězil název Smokie, pod kterým vystupují dodnes.

Formace Smokie v prvních letech existence vystupovala pouze v malých klubech v okolí bydliště svých členů. Brzy však její popularita začala stoupat. Členové kapely vydali několik singlů, absolvovali různá televizní vystoupení i menší turné. V roce 1975 si mladých muzikantů všimnul vlivný producent Nicky Chin a ujal se jich. Smokie vydali debutové album a následně ovládli světové hitparády!

První singl nového alba „If you think you know how to love me“ se brzy stal hitem, následovalo s obrovským úspěchem „Don´t play your rock´n´roll to me“ a Smokie se rychle zařadili ke světové hudební elitě a takovým hvězdám 70. let, jako jsou Pink Floyd nebo Rolling Stones!

Za svou existenci Smokie vydali přes dvě desítky studiových alb, nechybějí samozřejmě ani kolekce největších hitů a živá alba.

V Česku už kapela Smokie koncertovala několikrát, naposledy pod hlavičkou agentury Brnokoncert v Praze a v Brně v roce 2017, kdy jak Velký sál Lucerny, tak Sono Centrum v Brně vyprodala. Předtím v roce 2015 oslavila se svými fanoušky v Praze, Brně a Ostravě 40 let na scéně.