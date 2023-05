Divadlo Jiřího Myrona

Čs. legií 148/14, Ostrava - Moravská Ostrava



ANDREW LLOYD WEBBER, TIM RICE, MICHAEL PROSTĚJOVSKÝ

Libreto Tim Rice

Hudba Andrew Lloyd Webber

České přebásnění Michael Prostějovský

Režie Jiří Nekvasil

Hudební nastudování Jakub Žídek

Dirigent Marek Prášil, Jakub Žídek

Scéna David Bazika

Kostýmy Marta Roszkopfová

Choreografie Ivana Hannichová

Dramaturgie Patrick Fridrichovský

Sbormistr Marek Prášil

Sound design Petr Košař



Legendární muzikál v Ostravě!

Nejslavnější rocková opera 20. století se stala během dvaceti let od české premiéry legendární klasikou. Zcela nové nastudování chce završit náročnou cestu souboru za moderním hudebním divadlem. Ostravská inscenace je odrazem doby, místa a lidí, pro které vzniká. Pašijový příběh, klasická rocková hudba a neklidné srdce města, ve kterém žijeme.

Délka představení 2 hodiny a 20 minut (včetně přestávky)

Premiéra 17.3.2016, Divadlo Jiřího Myrona



Rocková opera JESUS CHRIST SUPERSTAR je uváděna v dohodě s The Really Useful Group Ltd.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!



NÁRODNÍ DIVADLO MORAVSKOSLEZSKÉ NA TICKETPORTAL.CZ