Hurvínek mezi osly, Divadlo S+H

DejVícePraze - sousedský letní festival / program na ticketportal.cz



Miki Kirschner: Hurvínek mezi osly

hra pro děti od 5 let



Škola pro Hurvínka znamená jen velkou ztrátu času. Kéž by do ní už nikdy nemusel vkročit! Toto přání se Hurvínkovi splní, když se setká s prapodivnou osůbkou s oslíma ušima jménem Hýkálek!!! Ten ho totiž pozve do Oslova, města, o němž Hurvínek, a dokonce ani Mánička, nikdy neslyšeli. Děti si tam žijí jako v ráji! A jak by ne - nemusejí totiž chodit do školy!

A tak se Hurvínek, navzdory Mániččiným protestům, vydává po boku Hýkálka do města Oslovo!! Jaké to tam doopravdy je, se spolu s Hurvínkem můžete přesvědčit i vy!



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku / sleva "50% ZTP/P, DOPROVOD" pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, slevu zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup ANO, s dopomocí

-TH-