GREGORIAN The Best of

World Tour - Pure Chants

Mistři středověkých chorálů GREGORIAN vyjíždějí na The Best of World Tour!

Do České republiky se vrací super úspěšná skupina GREGORIAN - The Best of, World Tour - Pure Chants. Světové hity v podání jejich gregoriánského chorálu oslnily celý svět.

Originální fúze středověkého gregoriánského chorálu a současné pop music a rocku nadchla miliony fanoušků po celém světě. Hned první projekt Franka Petersona, zakladatele slavných GREGORIAN, Enigma, obsadil první místa všech hitparád. A tento nový hudební trend předznamenal obrovský úspěch GREGORIAN.

Skupina složená ze skvělých zpěváků, zahalených do mnišského roucha, zpívá ty největší světové popové i rockové hity ve středověkém aranžmá. Platinové desky a miliony nadšených diváků provází GREGORIAN téměř od jejich počátků.

Nádherný zvuk mužského chorálového zpěvu s sebou přináší duchovní sílu i nečekanou moderní vášeň. Velkolepá multimediální show plná ohňů, projekcí a dalších efektů dělá z každého vystoupení doslova rituál. Hity Metallicy a Depeche Mode v podání GREGORIAN na koncertech pravidelně diváci oceňují standing ovation.

GREGORIAN The Best of, World Tour - Pure Chants 2023 přinese skvělou atmosféru plnou scénických efektů, ohňů a světel, ale především nádherné hlasy GREGORIAN v nových aranžích, ale i hitech, které čeští fanoušci tak milují.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / Vstupenka do sektoru "ZTP/P" platí vždy pro dvě osoby, tj. pro vozíčkáře či držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod (obvykle sedadlo + přístavek) / každý jiný návštěvník musí mít vlastní vstupenku

ZTP/P Brno: Vstup na plochu je technickým zázemím za asistence pořadatele od ulice B. Němcové. Toaleta pro imobilní návštěvníky je dostupná pouze z Plochy.

-TH-