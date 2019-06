Gaetano Donizetti: NÁPOJ LÁSKY

Opera buffa o dvou jednáních

Potřebujete získat lásku, nebo na ni naopak zapomenout? To vám snadno zařídí elixír doktora Dulcamary! Vydejte se s námi na slunný italský venkov a do filmového studia 40. let, v němž září Adina jako filmová hvězda a plachý Nemorino zpívá nesmrtelnou romanci Una furtiva lagrima…

Libreto Felice Romani

Režie Magdalena Švecová



Nemorino José Manuel

Adina Kateřina Kněžíková

Belcore Igor Loškár

Dulcamara Jiří Sulženko

Gianetta Eva Štěrbová

Sólisté, sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla Brno

Dirigent Ondrej Olos



Představení v italštině s českými a anglickými titulky

Ouvertura: 20:00 | Počet přestávek: 1 | Předpokládaný konec: 23:30

590 / 690 / 990 Kč



