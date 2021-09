Česká břidlice s.r.o. a Svaz kulturistiky a fitness ČR uvádějí

DIC DIAMOND CUP PRAGUE 2021

Mezinárodní soutěž v kulturistice, physique, body fitness, bikiny fitness a wellness fitness

III. ročník mezinárodní pohárové soutěže, se uskuteční 25. září 2021 v kongresovém sálu hotelu Hilton Prague pod taktovkou IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness). Soutěžící budou bojovat celkem o 28 Elite PRO karet.

Od 21:00 se můžete těšit na soutěž profíků IFBB ELITE PRO, a to v kategoriích Bodybuilding Open a Bikini Fitness.



08:30-20:00 DIC DIAMOND CUP PRAGUE 2021

21:00-23:00 IFBB ELITE PRO / DIC DIAMOND CUP PRAGUE 2021



Standardní vstupenky "08:30-20:00 (23:00)"

umožňují vstup na celý program DIC DIAMOND CUP PRAGUE 2021, včetně "IFBB ELITE PRO" od 21:00.

Na večerním programu "IFBB ELITE PRO" však nezaručují místo k sezení. Lze využít volná sedadla a prostor k stání dle pokynů pořadatelské služby.

V PŘÍPADĚ VYPRODÁNÍ VSTUPENEK NA "IFBB ELITE PRO" nelze standardní vstupenku na tento večerní program použít a je nutné ve 20:00 opustit sál. Pokud si chcete svoje místo zajistit i na večer, je nutné zakoupit i vstupenku na "IFBB ELITE PRO".



Vstupenky "21:00-23:00 / IFBB ELITE PRO"

umožňují vstup výhradně na večerní část programu od 21:00, na něm ale přednostně zaručují zakoupené sedadlo.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vstupenka "ZTP/P-DISABLED" platí pro dvě osoby - pro vozíčkáře či jiného držitele průkazu ZTP/P a pro jednu osobu jako doprovod. Oba návštěvníci musí do místa konání vstoupit současně a nárok na vstupenku ZTP/P je třeba prokázat příslušným průkazem

-TH-