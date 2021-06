DejVícePraze - sousedský letní festival / program na ticketportal.cz



Janka Ryšánek Schmiedtová a David Janošek:

Žeryčku, HOP! / Divadlo S+H

Program je určen dětem ve věku od 1 roku do 3 let!



První divadelní zážitek, podívaná pro všechny smysly každého mimiňáka. Interaktivní divadelní program vytvořený přímo pro vnímání těch skutečně nejmladších diváků. Pro pejska Žeryka se obyčejná procházka do parku změní v nádherné dobrodružství. Vydejte se spolu s ním do světa nad zemí. Do světa těch, co umí lítat, ptáků i mraků, do světa planet, kouzelných vesmírných tvorů a zářících hvězd. Napočítejte s Žerykem do nekonečna, a pak se vraťte zpátky na zem!

Délka programu 30 minut, následuje dětská herna.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit on-line přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

každý návštěvník musí mít vlastní vstupenku / sleva "50% ZTP/P, DOPROVOD" pro držitele průkazu ZTP/P a pro doprovod ZTP/P (jedna osoba) - k dispozici na prodejních místech Ticketportal i přímo na ticketportal.cz, slevu zvolte v nákupním košíku / bezbariérový přístup ANO, s dopomocí

