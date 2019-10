Na Zimní Masters of Rock míří Powerwolf, Moonspell nebo Gloryhammer

Letos bude Zimnímu Masters of Rock vévodit německá družina vlčáků Powerwolf.

Také se můžete těšit na portugalské temné zaklínače Moonspell, fantasy power metalisty Gloryhammer, řeckou darkmetalovou družinu Rotting Christ nebo švédské powermetalové komando Bloodbound.

Z Finska přijedou deathmetaloví melancholici Insomnium, z Německa symfometaloví Beyond the Black nebo živelná parta The New Roses. Uvidíte taky americkou death metalovou pětici The Black Dahlia Murder, finské metalové drsňáky Stam1na a teatrální seskupení Silver Dust.

Hala se otevírá v 10:30 a první kapela začne hrát od 11:15. Program skončí hodinu po půlnoci.