Vstupenky na Ozzyho Osbourna jsou v prodeji, získejte je mezi prvními

Ozzy Osbourne se už několikrát loučil. V roce 1992 vyrazil na No More Tours, které mělo být jeho poslední, protože mu tehdy diagnostikovalo roztroušenou sklerózu. To se ale nepotvrdilo a Ozzy se na pódia vrátil.

Zdravotní problémy se mu ovšem nevyhýbají a tak loni vyjel na Farewell World Tour, během níž se stavil i v Praze (recenzi koncertu najdete zde). Tvrdil, že už potřebuje zpomalit a bude koncertovat jen výjimečně.



Bouřliváka jako je Ozzy ale nic neporazí a vzkázal, že už se znovu těší do Evropy. Své nové turné nazval příznačně No More Tours 2 a do pražské O2 areny 29. února 2020 přiveze jako hosta heavy metalovou skupinu Judas Priest.





Ta loni vydala desku Firepower a už začala pracovat na nové. Kromě toho její frontman Rob Halford plánuje napsat knihu o historii kapely a doufá v její zfilmování.