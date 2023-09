VIRSKY

Historie souboru VIRSKY sahá až do roku 1937, kdy dva významní ukrajinští choreografové Pavlo Virsky a Nikolaj Bolotov poprvé dali dohromady skupinu lidových tanečníků. V letech 1955-1975 vedl soubor pan Virsky, jehož úchvatné a vášnivé choreografie po mnoho let udivovaly taneční svět.

V roce 1980 Virského žák Miroslav Vantuch, odborník na folklorní tradice a etnografii, vystřídal Virského a pokračoval v díle tvůrčího génia, uchovávání a rozvíjení lidové choreografie. Zahraniční tisk jednohlasně konstatoval vysokou kvalitu a profesionalitu, kterou ukrajinský národní taneční soubor VIRSKY po mnoho let prokazoval. Postupem let se soubor rozvinul v úžasně talentovanou skupinu vysoce profesionálních tanečníků, kterou dnes může vidět celý svět. Absolvovali turné ve více než šedesáti zemích světa, kde vystupovali před publikem v Mexiku, USA, Kanadě, na Kubě, ve Venezuele, ve více než deseti evropských zemích, ve Vietnamu, Indii, Číně, Brazílii, Japonsku a dalších zemích. Svým prvotřídním vystoupením překvapují a potěšují diváky a vyprávějí světu o nádherné zemi Ukrajině.

VIRSKY je jedinečný fenomén v dějinách ukrajinské kultury. Je to národní dědictví, zosobnění síly, ducha a identity ukrajinského lidu.

Virtuozita, mistrovství a originální interpretace lidových stylů právem řadí soubor mezi nejlepší taneční soubory světa.

Každé číslo souboru je skutečným mistrovským tanečním dílem: dynamická ukrajinská energie, pestré národní kostýmy, kolorit a plastické taneční pohyby, na které nelze zapomenout.

Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit online přímo na ticketportal.cz a ihned vytisknout - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO, Přízemí / vstupenka "ZTP/P" umožňuje vstup dvou osob, tj. držitele průkazu ZTP/P (u vstupu musí být předložen průkaz ZTP/P) a jedné osoby jako doprovod

-TH-