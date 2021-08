KONCERT SE PŘESOUVÁ NA 23.09.2021.

Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti a nevyměňují se.

Pokud Vám nový termín nevyhovuje, lze požádat o vrácení vstupného,nejpozději však do 31. ČERVENCE 2021.

POUKAZ COVID-19: NE

Aktuální info k vracení vstupného

Vilém Veverka - NO LIMITS

Účinkují

Vilém Veverka

Pavel Šporcl, Michal Pavlíček

Ultimate W Band



Vilém Veverka, světově proslulý interpret, se stále častěji a odvážněji pouští také do jiných žánrů. Tentokrát připravil jedinečnou instrumentální performanci - koncert, na kterém se svou kapelou "Ultimate W Band", za asistence kamer České televize, zároveň představí svou nejnovější desku (Next Horizon, Supraphon).

Unikátnost koncertu podtrhuje i účast hvězdných kolegů české scény, Pavla Šporcla a Michala Pavlíčka.



Sám Vilém Veverka o koncertu říká: "Je to příběh čisté interpretační radosti, který děláme právě proto, abychom posluchačům - ale i sami sobě - nadělili cosi, co by na klasické bázi nebylo představitelné..."



Kromě autorské hudby Michala Pavlíčka, Miroslava Žbirky či Martina Hyblera zazní skladby takových velikánů jakými byli Ennio Morricone, Astor Piazzolla, Marián Varga nebo Johann Sebastian Bach.



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line na ticketportal.cz - HOMEtickets!

Sleva 10%: pro studenty, pro seniory ve věku 60 let a výše, pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P (cena po slevě je uvedena v názvu slevy, slevu žádejte na prodejních místech Ticketportal nebo zvolte on-line v nákupním košíku, nárok na slevu je třeba u vstupu prokázat / bezbariérový přístup ANO / zvláštní sekce pro vozíčkáře ANO (bez další slevy), pro ostatní držitele průkazu ZTP/P NE

