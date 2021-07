Amfiteátr Loket: 50°11'18.142"N, 12°45'12.109"E

sledujte LÉTO POD HRADEM LOKET!



MICHAL DAVID: TŘI MUŠKETÝŘI

Divadlo Broadway

Libreto Lou Fanánek Hagen a Libor Vaculík

Scénář Libor Vaculík a Lou Fanánek Hagen

Námět Oldřich Lichtenberg, Lou Fanánek Hagen a Michael Čech

Volně na motivy románu Alexandra Dumase

Hudba Michal David

Píseň "All for love" - autoři Bryan Adams, Michael Kamen, Roberg Lang s laskavým svolením C SONY/ATV Music Publishing, for CR and SR A-TEMPO VERLAG s.r.o.

Režie a choreografie Libor Vaculík

Scénograf Marek Hollý

Kostýmní výtvarník Roman Šolc

Šermy Václav Luks, A.R.G.O. Petr Nůsek

Producenti Oldřich Lichtenberg, Michal David



Jeden za všechny, všichni za jednoho!

Romantický příběh o přátelství, lásce, ale také o intrikách a nenávisti z první poloviny 17. století, kdy vládl Francii Ludvík XIII nebo spíše kardinál Richelieu - člověk vzdělaný, inteligentní, zrozený pro politické machinace...

Mladý Gaskoněc - d'Artagnan a jeho přátelé Athos, Porthos a Aramis vstupují do vysoké politické hry s přívěsky, královnou Annou lordem Buckinghamem…

https://www.facebook.com/events/752547852263224/



Vstupenky v distribuci na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete

zakoupit a vytisknout on-line přímo na ticketportal.cz - HOMEtickets!!

Další info:

slevy NE / bezbariérový přístup ANO / vozíčkáři a držitelé průkazu ZTP/P zdarma bez vstupenky, rezervace místa na agenturavlny@seznam.cz, doprovod ZTP/P za plnou cenu

-TH-