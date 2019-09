Během posledního zářijového víkendu se Karlovy Vary stanou centrem špičkové české a světové módy. TOP Fashion Week odstartuje v ikonickém Grandhotelu Pupp sérii módních přehlídek, kde budou představeny vize českých i zahraničních návrhářů pro nadcházející sezóny.

Svou tvorbu předvede více než desítka tuzemských a zahraničních návrhářů. Z New Yorku zavítá Katerina Lankova, proslulá spoluprací s hvězdami americké rapperské hudební scény, například Missy Elliott či Lil Kim. Mezi návrháři se zahraničními kořeny se vedle jiných objeví Kristina Oganesian původem z Arménie nebo slovenský rodák Pavel Berky.

K vidění budou mimo jiné kreace Mirky Horké, hlavní designérky mezinárodně uznávané značky svatebních šatů Crystal Bride, pánské modely z dílny Petra Kaloudy a mnoho dalších zvučných jmen.

Program TOP FASHION WEEK



Karlovarský TFW bude, kromě návrhářů samotných, hostit i známé české tváře v roli patronů. Tereza Kostková, Iva Kubelková, Kate Mátlová, Jan Čenský, Aleš Háma a Miroslav Šimůnek se stanou ambasadory jednotlivých autorů a budou je provázet celou akcí.



FOLLOW THE RABBIT, oficiální after party

Vystoupí známé duo DeepDeer spolu s houslistkou Eli Gra. Následováni krásnou DJkou Hannah Vee za podpory saxofonisty LIVESAX tak společně završí skvělý zážitek z celé akce.

Kdo se chce bavit do pozdních hodin, setkat se s umělci, modelkami a návrháři může si ke vstupence dokoupit vstup na tuto luxusní a neotřelou after party. Neváhejte, tato část má limitovaný počet míst!

Vstupenku na After party lze zakoupit pouze společně se vstupenkou na přehlídku, ne dříve ani později.



Vstupenky na prodejních místech Ticketportal a nebo je můžete zakoupit a vytisknout on-line - HOMEtickets!

