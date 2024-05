Tipsport Czech Ladies Open 2024

Tipsport Czech Ladies Open se bude hrát v termínu 21. 6. – 23. 6. 2024 v Royal Beroun Golf Clubu. Jedná se o turnaj ze světové série Ladies European Tour, který přivede do Berouna světové hráčky, ale také elitní české golfistky, v čele s českou jedničkou Klárou Davidson Spilkovou. Turnaje se zúčastní 132 hráček z více než 25 zemí světa vč. 12 nejlepších českých profesionálních a amatérských hráček vč. senzační české vítězky z roku 2022 Jany Melichové.

Dámský profesionální golf budí stále větší pozornost odborné i laické veřejnosti, o čemž svědčí i jeho znovuzařazení do programu Olympijských her (Rio di Janeiro 2016). Nominace na olympijské hry bude pro hráčky hlavní motivací i pro rok 2024, kdy se konají na přelomu července a srpna v Paříži. V současné době drží účastnická místa dvojice českých hráček, Klára Davidson Spilková a Sára Kousková.