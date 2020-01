Hvězda osmdesátek Thomas Anders z Modern Talking vystoupí v Ostravě a Praze

Duo Modern Talking se rozpadlo v roce 2003. Oba členové ovšem dál koncertují s původním repertoárem, který v osmdesátých letech dobyl hitparády po celém světě

Thomas Anders přiveze nestárnoucí hity jako You Are My Heart, You Are My Soul, Cheri Cheri Lady nebo Brother Luie do Ostravy a následně i do Prahy.

Skupinu Modern Talking založil s Dieterem Bohlenem v roce 1984. Jejich písně ve stylu chytlavého eurodance se rychle staly hitparádovou senzací.

V roce 1987 se na čas rozešli, ale v roce 1998 ohlásili comeback. Začali točit nové písně a vydávat nová alba. A měli znovu úspěch. Jejich Back For Good se jen v Německu prodalo přes milion a čtvrt kusů. Víc než pět let spolu ale nevydrželi a rozhodli se pro sólové kariéry.